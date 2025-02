Allgemein sieht das Konzept des Kreistags in Nordsachsen vor, dass die größeren Kommunen Unterkünfte für bis zu 150 Menschen ohne Bleibeperspektive bereitstellen müssen. Darunter fällt auch die Unterkunft am Süptitzer Weg mit bisher 80 Plätzen. Nach dem Ausbau soll die Unterkunft dann die nötigen Kapazitäten vorhalten. Laut Landrat Emanuel sollen Geflüchtete mit Aufenthaltsrecht oder guten Bleibeaussichten hingegen dezentral in Wohnungen untergebracht werden. In Torgau will die Stadt diese Wohnungen über ihre kommunale Wohnungsgesellschaft zur Verfügung stellen.