Dass Atommüll unter ihrer Stadt gelagert werden könnte, mit diesem Gedanken will sich niemand in Delitzsch anfreunden. Eine kleine Umfrage unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der Kleinstadt zeigt, viele befürchten, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird: "Wenn sie es machen, machen sie es, da fragen sie uns nicht", meint ein Passant.

Welche Regionen in Sachsen sind geologisch zu geeignet, in den nächsten Jahrhunderten als Atommüllendlager zu fungieren? Bund und Land kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Entscheidung, ob das Gebiet unter Delitzsch wirklich als Endlager in Frage kommt, wird erst in den nächsten Monaten oder sogar Jahren entschieden. Das Rathaus will nicht einfach abwarten. Stadtrat Uwe Bernhardt von den Freien Wählern ruft zu einem partei- und fraktionsübergreifenden Bündnis auf. Denn Delitzsch und die gesamte Region habe gerade erst die Schäden des Tagebaus verdaut: "Die Delitzsch-Bitterfelder Region als ehemaliges Braunkohlegebiet hat bereits in der Vergangenheit und über die Wende hinweg einen großen Beitrag für die Energieversorgung in diesem Land getragen. Deshalb gilt es parteiübergreifend, egal wie man politisch tickt, zusammenzustehen und Widerstand zu leisten."