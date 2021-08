Das Streitthema Flughafenausbau wird auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im "Klimacamp Leipziger Land" beschäftigen. Die zwölf Tage dauernde Veranstaltung beginnt am heutigen Freitag am Störmthaler See. Rund 500 Debattenteilnehmer werden dazu erwartet. Ihr Protest richtet sich vor allem auf das Thema Mobilitätsgerechtigkeit, aber auch auf die Flüchtlingspolitik. Verlangt wird unter anderem ein Ende des Ausbaus des Frachtdrehkreuzes am Flughafen Leipzig/Halle und die Streichung staatlicher Subventionen dafür.