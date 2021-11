Das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum Torgau zeigt in einer Sonderausstellung Spielzeug aus der DDR. In Zusammenarbeit mit dem Spielzeugmuseum Greiz werden von November 2021 bis März 2022 Puppenhäuser, Tretroller, das legendäre "Raketen-Dreirad" von 1965 und auch historische Adventskalender ausgestellt.

Ein Highlight der Ausstellung sind laut Museum die handgefertigten Puppenstuben von Christel Göpel aus Dresden. Seit den 1990er-Jahren fertigt die heute 71-Jährige "Nachbildungen prachtvoller Salons, Drechselmöbel des Biedermeiers, aber auch Einrichtungen der 1950er Jahre", heißt es in der Ankündigung der Ausstellung.

"Ich hatte schon immer was für Puppen übrig", erzählt Göpel im Gespräch mit MDR SACHSEN. Mit einem Puppenhaus fing in den 1990er-Jahren alles an. Anregungen dazu holte sie sich aus Zeitschriften. "Ich habe mir alles selbst angeeignet", erinnert sie sich.