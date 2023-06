Bei Dommitzsch im Kreis Nordsachsen ist ein Auto über einen Fähranleger in die Elbe gefahren. Rettungskräfte haben eine tote Frau geborgen, die noch im Auto war, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Donnerstagabend. Zum Alter der Frau und dem genauen Unfallhergang konnte er auf nachfrage von MDR SACHSEN noch nichts sagen.

Polizeitaucher und Rettungskräfte rückten am Mittwochabend aus, nachdem Fußgänger sahen, wie ein Auto in die Elbe bei Dommitzsch gefahren war (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr hatten Passanten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie gesehen hatten, wie ein Auto in den Fluss gerast war. Polizeitaucher versuchten am Abend den Wagen zu finden und zu bergen, teilte die Bereitschaftspolizei am Donnerstag mit. Wegen der starken Strömung sei das erst schwierig gewesen. Lange war auch unklar, ob wirklich Insassen im Auto sind. Die Arbeit der Polizei und des Rettungsdienstes hatten auch das Technische Hilfswerk, die Wasserschutzpolizei, ein Hubschrauber und Taucher der DLRG unterstützt.