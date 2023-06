Nachdem eine Frau im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt tot aus ihrem Auto geborgen worden ist, schließt die Polizei einen Suizid nicht aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Verdacht auf eine Straftat durch eine dritte Person", sagte der Sprecher der Polizei Leipzig Chris Graupner auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die 61-jährige Verunglückte war mit ihrem Pkw in der Nähe von Dommitzsch im Kreis Nordsachsen etwa 500 Meter entfernt von einer Fährstelle in die Elbe gefahren. Das Auto wurde daraufhin vom Wasser abgetrieben. Den Vorfall hatten am Mittwochabend gegen 21 Uhr mehrere Personen beobachtet und die Polizei alarmiert. Das Fahrzeug wurde erst am Folgetag gegen 3:30 Uhr auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt gefunden.

Polizeitaucher und Rettungskräfte rückten am Mittwochabend aus, nachdem Fußgänger sahen, wie ein Auto in die Elbe bei Dommitzsch gefahren war (Symbolfoto). Bildrechte: dpa