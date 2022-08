Nach einem Badeunfall in Bad Düben im Landkreis Nordsachsen ist ein Dreijähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, fiel der Junge am 4. August in einem Freibad in ein Schwimmbecken. Nach einigen Minuten wurde er geborgen, wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der Junge vier Tage später, am Montag vergangener Woche, gestorben. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht geklärt.