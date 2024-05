Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bad Düben Dudelsäcke, altes Handwerk und gute Unterhaltung beim Mühlentag

20. Mai 2024, 20:04 Uhr

Seit fast 600 Jahren wird hier in Bad Düben das Korn gemahlen. Wenn der Museumsdorf Dübener Heide e.V. das Gebäude in den 90ern aber nicht gerettet hätte, wäre davon heute wahrscheinlich nur noch wenig zu sehen. Inzwischen erstrahlt die Mühle wieder im alten Glanz und lockte am Museumstag hunderte Besucher an.