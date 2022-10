Die Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz habe aktuell viele finanzielle Baustellen zu stemmen: So wollen Freie Schulen, die finanziell ins Straucheln geraten sind, von dem evangelischen Schulträger übernommen werden, sagt Branig. Das betreffe etwa die Evangelische Grundschule in Groß Kölzig in Brandenburg. Die geplante Gründung einer Grundschule in Lauchhammer habe aus Kostengründen schon auf nächstes Jahr verschoben werden müssen. Der Bauantrag für das Gebäude der ursprünglich geplanten Grundschule in Belgern ist jedoch nicht zurückgezogen worden, so Branig: "Wir wollen schauen, ob wir das Gebäude für ein anderes Projekt nutzen können."