Kühl und windig ist es an diesem Dienstagmorgen. Trotzdem haben sich einige Menschen in dem Pavillion im Bestattungswald am Schladitzer See versammelt. Sie wollen sich über eine Beisetzung am Fuß der Bäume informieren. Alle Fragen beantwortet Außendienstmitarbeiterin Ute Siegner – wie jeden Dienstag. "Die Idee von alternativen Bestattungsformen, wie wir sie hier durchführen, stammt aus Holland und der Schweiz", erklärt sie. Der erste Bestattungswald in Deutschland sei 2001 in Kassel eröffnet worden.