In einer Abfallentsorgungsanlage in Delitzsch ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei ist am Donnerstagmorgen eine Produktionsmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache muss ein Brandursachenermittler klären. Kreisbrandmeister Ingo Weber vermutet, dass Akkus eine Rolle spielen könnten. "Ein großes Problem bei solchen großen Recyclingfirmen sind ja immer illegal entsorgte Batterien oder sowas in der Richtung. In die Richtung könnte es gehen, aber das sind alles nur Vermutungen", sagte Weber. In dem Abfallbetrieb in Delitzsch hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt gebrannt.