Eine Gartenlaube ist am Dienstagnachmittag in Rackwitz im Landkreis Nordsachsen abgebrannt. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 16:30 Uhr eintrafen, stand laut MDR-Reporterinformationen eine große Gartenlaube mit Anbauten in Flammen. Ein Schwerverletzter wurde geborgen und von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann nicht mehr gerettet werden.