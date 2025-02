Bundestagswahl Briefwahlurne aufgebrochen - Stadt Torgau stellt Strafanzeige

In Torgau werden seit Dienstag Briefwahlunterlagen ausgegeben. Bürger haben dabei die Möglichkeit, direkt vor Ort ihre Stimme abzugeben. Dazu seien beim Standesamt eine Wahlkabine und die Urne aufgestellt worden. Die Urne war den Angaben zufolge verschlossen und angeschlossen. Allerdings habe sie nicht unter ständiger Aufsicht gestanden. Am Dienstagnachmittag sei das Bürgerbüro informiert worden, dass die Box nicht mehr verschlossen sei. Die Stadt hat reagiert und die Urne jetzt in das Bürgerbüro gestellt, wo sie unter ständiger Aufsicht steht. "Der Zugriff durch Unbefugte ist nicht mehr möglich", versicherte eine Sprecherin.