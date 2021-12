Bürgerentscheid gescheitert Wäscherei-Gebäude in Eilenburg geht an die Stadt

Letztendlich war alle Mühe vergebens: Die Besitzerin einer Wäscherei muss ihr Grundstück an die Stadt abgeben. Sie hatte das Areal schon vor Jahren gekauft und will dort eine Grünfläche anlegen. Zuletzt hatte die Wäschereibesitzerin versucht, das Vorhaben mit einem Bürgerentscheid zu verhindern. Sie bekam aber nicht die dafür notwendige Anzahl an Stimmen.