Am Mittwoch ist Steinmeier bei den regionalen Bürgergenossenschaften zu Gast. Anschließend besichtigt der Bundespräsident das Gelände des zukünftigen "Center for the Transformation of Chemistry", das geplante Großforschungszentrum am Standort Delitzsch. Am Mittwochnachmittag kommt Frank-Walter Steinmeier im Bürgerhaus mit Bürgerinnen und Bürgern aus Delitzsch zusammen. Dort soll das Thema "Sicherheit und Zusammenhalt – Brauchen wir Wehrpflicht und soziale Pflichtzeit?" diskutiert werden.