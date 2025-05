Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Bundespräsident besucht Sachsen Delitzscher kommen mit Steinmeier ins Gespräch: "Ihm zeigen, dass es eine friedliche Stadt ist."

20. Mai 2025, 18:27 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für drei Tage seinen Amtssitz nach Delitzsch in Nordsachsen verlegt. Mit der Initiative "Ortszeit Deutschland" will er mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. An seinem ersten Tag in Delitzsch hört der SPD-Politiker vielen Menschen zu. Viele freuen sich über den Besuch und begrüßen Steinmeier herzlich. Doch einige können mit dem Aufenthalt wenig anfangen und machen das auch deutlich.