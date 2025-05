Oberbürgermeister Manfred Wilde freute sich auf den hohen Besuch, nannte ihn "ein herausragendes Ereignis" für seine Stadt. Im Gespräch mit MDR SACHSEN hob er hervor, dass Steinmeier mit vielen Ehrenamtlichen reden wolle und Einblicke "an allen vorzeigbaren und auch nicht vorzeigbaren Stellen gegeben" würden. Wilde hofft darauf, dass die Einwohner "freundlich winken, vielleicht auch meckern. Das ist auch wichtig bei den vielfältigen Themen, die uns gesamtgesellschaftlich beschäftigen". Er will Steinmeier Delitzsch als Stadt zeigen, die es geschafft habe, in den vergangenen 30, 35 Jahren einen tiefgreifenden Wandel zu vollziehen".

Vor seinem Besuch hatte Steinmeier Delitzsch attestiert, in den vergangenen Jahrzehnten enorme Herausforderungen gemeistert und sich als Stadt und Region neu erfunden zu haben. Heute profitiere die Kommune unter anderem von der wirtschaftlichen Dynamik im Norden Leipzig und vom geplanten Großforschungszentrum "Center for the Transformation of Chemistry". Das soll in Folge des Strukturwandels entstehen.