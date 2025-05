Vor seinem Besuch hatte Steinmeier Delitzsch attestiert, in den vergangenen Jahrzehnten enorme Herausforderungen gemeistert und sich als Stadt und Region neu erfunden zu haben. Heute profitiere die Kommune unter anderem von der wirtschaftlichen Dynamik im Norden Leipzigs und vom geplanten Großforschungszentrum "Center for the Transformation of Chemistry". Das soll in Folge des Strukturwandels entstehen.