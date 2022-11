Neben dem Krieg in der Ukraine war auch das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld Thema auf dem CDU-Landesparteitag. "Das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler und deswegen können wir dem als Freistaat Sachsen auch nicht zustimmen", sagte Kretschmer. Ein Alleinverdiener mit einem Lohn von 2.500 Euro brutto komme unterm Strich nur auf wenig mehr, als wenn er Bürgergeld beziehen würde, so der CDU-Landeschef.