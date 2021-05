Der Landkreis Nordsachsen hat Schulöffnungen und Lockerungen einiger Corona-Maßnahmen ab Mittwoch in Aussicht gestellt. Nach Angaben des Landratsamtes liegt die 7-Tage-Inzidenz heute den fünften Werktag in Folge unter dem Corona-Inzidenzwert von 165. Wird dieser Wert an fünf Werktagen in Folge unterschritten, werden Lockerung von der sogenannten "Bundesnotbremse" möglich.