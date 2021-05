Für Corona-Genesene und Patienten, die unter den Folgen einer Covid-Erkrankung leiden, gibt es jetzt ein neues Therapieangebot in Sachsen. Am Montag startet am Sächsischen Krankenhaus (SKH) Altscherbitz in Schkeuditz bei Leipzig die erste teilstationäre Post-Covid-Therapie im Freistaat. "Wenn es trotz überstandener Infektion noch lange dauert, um das ursprüngliche Leistungsvermögen wieder zu erlangen, dann kann das schwer auf der Seele lasten", sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag beim Besuch des Krankenhauses.