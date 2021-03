Aufgrund anhaltend hoher Inzidenzwerte in Nordsachsen hat der Landkreis gemeinsam mit der Omnibus-Verkehrsgesellschaft "Heideland" einen Bus zu einem "Rollenden Impfzentrum" umgebaut. Das Fahrzeug soll nach den Vorgaben des Deutschen Roten Kreuzes ausgestattet werden und ab Karfreitag die nordsächsischen Kommunen ansteuern. Am Sonntag sind die Abläufe im Saal Wöllnau in Doberschütz erprobt worden.

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde Doberschütz ein Pop-up-Impfzentrum eröffnet. Im Gemeindesaal Wöllnau haben am Sonntag 160 über 70-Jährige eine Erstimpfung erhalten. Die Einwohner der Gemeinde bei Eilenburg waren eingeladen, sich mit den entsprechenden Dokumenten anzumelden, um so schnell und unkompliziert geimpft werden zu können.

Ab Freitag steuert der Bus dann die Gemeinden in Nordsachsen an. Die Bürgermeister sind aufgefordert, den Bürgern ein entsprechendes Impfangebot zu unterbreiten. Melden mindestens 80 Impfberechtigte ihr Interesse an, kann die Stadt oder Gemeinde den Bus ordern und die Feinplanung der Termine vornehmen. Pro Tag sind maximal 160 Impfungen im Drei-Minuten-Takt möglich. Verwendet wird der Impfstoff, der gerade verfügbar ist. Die Zweitimpfung findet nach der jeweils vorgegebenen Frist am selben Ort statt.