Freistaat lockert Impfprioritäten

Änderungen soll es bei der Priorisierung der Corona-Schutzimpfung geben. "Wir haben uns dazu durchgerungen, die Prioritätengruppe 3 ab nächste Woche zu öffnen", sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in der Videorunde. So sollen sich Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren für Impfungen anmelden können. Wer noch alles zum Personenkreis gehört, wurde am Mittwochabend nicht genannt. Schon bisher konnten sich aus dieser Gruppe Menschen im Alter ab 60 für eine Impfung anmelden.

Mediziner für Impfungen 20- bis 50-Jähriger

Der Krankenhauskoordinator und Chef-Mediziner des Universitätsklinikums Leipzig, Prof. Dr. Christoph Josten mahnte in der Runde eine viel stärkere und umfassender Lockerung der Impfpriorisierung an. Die Gruppe mit der größten Mobilität sei jetzt zu impfen - das seien die 20- bis 50-Jährigen. "Die Situation ist deutlich dramatischer, als es die meisten annehmen", warnte der Mediziner. Noch nie seien so viele junge Menschen auf den Intensivstationen gelandet wie jetzt. Derzeit habe bundesweit kein Krankenhaus eine solche Belastungen zu bewältigen wie das Klinikum Chemnitz. Das hänge vor allem mit der hohen Zahl britischer Virus-Varianten zusammen.

Gespräche in Moskau über Sputnik V

In der kommenden Woche will Regierungschef Kretschmer in Moskau Gespräche über den russischen Impfstoff Sputnik V führen. Dabei gehe es um Informations- und Erfahrungsaustausch. Die Mehrzahl der deutschen Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sei davon überzeugt, dass Russland es geschafft habe, "einen sehr guten Impstoff zu produzieren". Kretschmer lehnte Notzulassungen ab und sprach sich für "ein anständiges Zulassungsverfahren" aus. In Moskau wolle er dafür werben, dass die Hersteller "intensiv mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammenarbeiten, die ja für die EMA (Europäische Arzneimittelbehörde, Anmerk. d. Red.) die Zulassung machen".