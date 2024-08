In Torgau eröffnet am Freitag im Schloss Hartenfels die neue Dauerausstellung "Mut und Ohnmacht". Sie erinnert mit persönlichen Schicksalen an die jahrzehntelange Geschichte Torgaus als Ort des Unrechts gegenüber politischen Gefangenen. In der NS-Zeit, während der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR wurden mehrere Gefängisse in der Stadt betrieben.