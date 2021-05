Bauarbeiten Neue Überschwemmungsfläche bei Arzberg - Deichrückverlegung abgeschlossen

Hauptinhalt

Im Dezember 2018 begann die Deichrückverlegung in Köllitsch in der Gemeinde Arzberg (Landkreis Nordsachsen) begonnen. Am Donnerstag wurden die Arbeiten abgeschlossen. Rund 1.700 Meter Deich sind dabei neu entstanden.