Auch im mittelsächsischen Ort Amerika, der zu Penig gehört, ist das Ortsschild schon mehr als einmal verschwunden. Da sich die 57-Seelen-Gemeinde in einer Sackgasse an der Mulde befindet, gibt es für Amerika nur ein einziges Schild. "Derzeit sind wir sehr glücklich, dass das Ortsschild von Amerika bei Langfingern scheinbar nicht mehr so begehrt ist", erzählt André Wolf (CDU), Bürgermeister von Penig.