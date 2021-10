Auf dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch bei Torgau ist ein neues 5G-Netz in Betrieb genommen worden. Wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mitteilte, ist das sogenannte Campusnetz für den Test neuer digitaler Technologien in der Landwirtschaft gedacht. So sollen künftig beispielsweise Drohnen und fahrerlose Maschinen im Einsatz getestet werden.