Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gartenbau Safran-Ernte bei Torgau: 13.000 Knollen Glücklichmacher geerntet

Hauptinhalt

19. Oktober 2023, 05:30 Uhr

Safran macht den Kuchen gehl, heißt es im Backe-backe-Kuchen-Kinderlied. Doch das Gewürz färbt nciht nur Speisen, sondern soll auch glücklich machen, behaupteten schon altchinesische Medizinbücher. Der späte Herbstblüher mag jedoch keinen Frost und wurde deshalb in Mitteleuropa vergessen. Safran wird vor allem in Iran, Indien und auch Spanien angebaut. Doch auch in Sachsen war die Kulturpflanze heimisch und wächst nun wieder in einem kleinen Dorf in Nordsachsen.