In Dommitzsch gibt es Streit um den geplanten Bau von Windrädern. Im Stadtwald "Labaun" sollen bis zu zehn Windräder errichtet werden. Die Stadt Dommitzsch im Landkreis Nordsachsen will ihre Waldflächen an die Betreiberfirma EnviaTherm verpachten, die dort eine Millioneninvestition plant. Am Dienstagabend wollen sich Vertreter des Planungsbüros, der Betreiberfirma und der zuständigen Behörde in einer Bürgerversammlung mit Interessierten austauschen.