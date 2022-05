Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in der in die Große Kreisstadt an der Elbe kaum Touristen kamen, soll dieses Jahr nun der Aufschwung kommen. Der kommt, so hofft man an der Elbe, auch mit der Landesgartenschau, die am vorletzten Aprilwochenende eröffnet wurde. Stadt und Freisstaat Sachsen hoffen nach eigenen Angaben auf 400.000 Gäste bis Oktober. Nun können diese nach dem Besuch im Rosengarten auch noch einen Abstecher zu Dornröschen machen.