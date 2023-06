Welche Kosten der Familie bisher durch die Verzögerung entstanden sind, hat die Familie dem MDR-Magazin "Voss&Team" vorgerechnet. Die Corona-Krise und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben dabei auch für eine Kostenexplosion gesorgt. Der erste Faktor sind die Kreditzinsen. Diese hätten sich mittlerweile verfünffacht, erklärte Familienvater Andreas Keil.

Familie Keil wartet seit 2021 auf einen Grundbucheintrag. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Kosten für Baumaterialien hätten sich seiner Schätzung nach bisher verdoppelt. Hätten sie 2021 noch bei 200.000 Euro gelegen, würden sie jetzt 400.000 Euro betragen. Da die Familie auch nicht, wie eigentlich geplant, im Haus wohnen kann, muss die Miete für die Wohnung weiter bezahlt werden. Auch Extra-Kosten.



Die Keils bezahlen nach eigenen Aussagen zudem eine Versicherung für das Grundstück, Grundstückssteuer und Abwassergebühren. "Was so ringsherum anfällt, das zahlen wir ja jetzt schon", so Andreas Keil. Alles in allem würden sich die Mehrkosten durch die Bauverzögerung bereits auf 300.000 Euro belaufen.

Für die Keils und die mehr als zehn weiteren Betroffenen gäbe es längst eine Lösung. Das Ministerium für Regionalentwicklung und das Justizministerium haben sich darauf verständigt, dass Grundbucheinträge seit Sommer letzten Jahres auch ohne Zugriff auf das Datenregister manuell durchgeführt werden können.

Idyllische Lage in Audenhain. Hier wollte Familie Keil längst das Eigenheim gebaut haben. Bildrechte: Voss&Team/MDR In anderen Landkreisen wird das schon längst praktiziert. Das Grundbuchamt Torgau habe vor Kurzem damit begonnen, erklärte Jörg Burmeister im Interview mit "Voss&Team". Der Direktor des Amtsgerichtes Torgau betonte dabei auch, dass das "einen immensen Personalaufwand" mit sich bringen würde. In den "sauren Apfel" müsse die Gemeinde aber "beißen". Zehn bis 20 Einträge müssten nun schnell abgearbeitet werden, um den Betroffenen zu helfen. "Das ist jetzt auf einem guten Weg", erklärte der Direktor des Amtsgerichtes Torgau. Offenbar wurden einige Betroffene wie Familie Keil aber nicht darüber informiert. Die Familie freut sich nun aber, dass der Grundbucheintrag in Sichtweite ist.

Dass Betroffenen durch die Verzögerungen hohe Kosten entstanden sind, sei dem Amtsgericht Torgau durchaus bewusst, aber etwa derart gestiegene Bauzinsen nicht vorhersehbar, betonte Burmeister gegenüber "Voss&Team". Die Frage, ob das Amtsgericht auch dafür aufkommen werde, verneinte er: "Das Amtsgericht wird für diese Schäden nicht aufkommen."