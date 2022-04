Kommunalpolitik Streit um Gehwegausbau - Ist Torgaus Oberbürgermeisterin befangen?

In Torgau hat sich der Stadtrat am Mittwochabend mit einem Befangenheitsantrag gegen die eigene Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) befasst. Der Vorwurf: Vorteilsnahme im Amt. Stein des Anstoßes ist der geplante Ausbau eines Gehweges im Ortsteil Graditz, an dem Barth und ihr Lebensgefährte ein Grundstück besitzen.