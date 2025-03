Erste Begegnungen bereits einen Tag vorher Seit 80 Jahren wird der historische Handschlag am Elbbrückenkopf in Torgau gefeiert. Ein Augenblick, den sich alliierte Generäle nicht von Frontsoldaten 30 Kilometer flussaufwärts an der Elbe bei Strehla nehmen lassen wollten. Denn US-amerikanische und sowjetische Truppen waren sich bereits einen Tag vorher in Lorenzkirchen, Strehla und Kreinitz begegnet, wie die Stiftung Sächsische Gedenkstätten informiert. Sie verweist darauf, dass diese ersten Aufeinandertreffen "nur wenig bekannt" seien.