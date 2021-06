Laut Landwirtschaftsministerium konnten Obstbauern in Sachsen rund 2.500 Tonnen Erdbeeren im Jahr 2020 ernten. Sie waren auf einer Fläche von insgesamt 450 Hektar angebaut worden. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von frischen Erdbeeren und deren Erzeugnissen habe in den Jahren 2018/2019 in Deutschland bei rund 3,6 Kilogramm gelegen. Laut Obstbauernverband ist der Trend zum Selberpflücken oder zum Kauf im Hofladen ungebrochen. Der Verband rechnet in diesem Jahr mit einem Ertrag von rund 2.000 Tonnen Erdbeeren.