Die Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch (Kreis Nordsachsen) geht in eine zweite Runde. Laut vorläufigem Wahlergebnis kam keiner der Kandidaten über die 50 Prozent. Damit ist ein zweiter Wahlgang notwendig, der am 12. Juni, zusammen mit den Landratswahlen, stattfindet.



Amtsinhaber Manfred Wilde erreichte am Sonntag 46,9 Prozent der Stimmen, gefolgt von Jens Müller, der von SPD, Linken und Grünen unterstützt wird und 22,7 Prozent der Stimmen erhielt. Der Kandidat der Freien Wählergemeinschaft Uwe Bernhardt konnte 21,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Einzelbewerber Hagen Grell erreichte 8,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,9 Prozent. Die Wahlberechtigten in Delitzsch müssen jetzt am 12. Juni noch einmal an die Wahlurne. Bildrechte: IMAGO

Der Termin weicht von den anderen im Landkreis Nordsachsen ab. Eigentlich sollte die Oberbürgermeisterwahl in Delitzsch mit der Landratswahl am 12. Juni stattfinden und so Zeit und Geld gespart werden. Doch die AfD-Fraktion im Stadtrat hatte etwas dagegen.