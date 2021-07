Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen zwei Frauen aus dem Raum Delitzsch wegen antisemitischer Beleidigungen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle . Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wurden die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen vor einer Woche durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.

Die 40 und 34 Jahre alten Frauen sollen seit Oktober vergangenen Jahres antisemitische Hasskommentare über die sozialen Netzwerke an eine Überlebende des Anschlags im Jahr 2019 in Halle versendet haben. Konkret handle es sich um neun Texte, deren antisemitische Beleidigungen direkt an die Betroffene gerichtet waren, berichtet Nicole Geisler von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Die Hasskommentare seien als Direktnachrichten über die Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook verschickt worden.