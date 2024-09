Seit Beginn September 2024 wurden allein in der nordsächsischen Gemeinde Elsnig in vier Fällen Weidetiere von Wölfen gerissen. In drei Fällen seien die Anforderungen an den Mindestschutz nicht erfüllt gewesen, hieß es. Elsnigs Bürgermeister Stefan Schieritz (FDP) hatte die Wolfspolitik kritisiert und mehr Schutz verlangt. Der Fachstelle Wolf zufolge müssen Tierhalter bei Verdacht auf Risse diese ihr innerhalb von 24 Stunden melden.