Pendler zwischen Dommitzsch in Nordsachsen und Prettin mussten weite Umwege fahren. Die nächste Elbbrücke liegt in Torgau, was mit dem Auto einer Zusatzstrecke von etwa 30 Kilometer entspricht. Laut Ulrich hatte sich die Reparatur verzögert, weil Ersatzteile gefehlt hatten. Am Freitag, dem 27. Februar, soll die Fähre wieder übersetzen.