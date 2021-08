Die Elbfähre zwischen Dommitzsch und Prettin stellt ab heute Abend für kurze Zeit ihren Betrieb ein. Grund seien Bauarbeiten an der Zufahrtsstraße auf Prettiner Seite, die deshalb voll gesperrt werde, hieß es vom Pächter Jan Ulrich. Darum müsse die Fähre am Donnerstag ab 18 Uhr pausieren, zwei Stunden eher als nach Fahrplan üblich. Am Freitag bleibe die Fähre den gesamten Tag außer Betrieb.



Berufspendler und Ausflügler sollten alternativ entweder die Fähre in Pretzsch oder die Elbebrücke in Torgau nutzen, so die Empfehlung des Fährmanns. Das bedeute Umwege bis zu 40 Kilometer. Der Fährbetrieb soll am Sonnabend, ab 8 Uhr, wieder aufgenommen werden.