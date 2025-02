Rund um das neue Schwimmbad in der Delitzscher Elberitzsstraße herrscht reges Treiben. Bauarbeiter sind vor und in dem Gebäude unterwegs. Gabelstapler fahren von A nach B, Klempner sind dabei Kloschüsseln zu installieren, Elektriker werkeln an einem Schaltkasten. Im Innern, am mit Wasser gefüllten neuen Schwimmbecken, stehen zahlreiche Menschen. Techniker, der Schwimmhallenleiter, Vertreter der Stadt und dem Gesundheitsamt und der ein oder andere Medienvertreter. Zum Baden ist hier aber keiner gekommen. An diesem Donnerstagmorgen steht etwas besonderes an: die sogenannte Beckendurchströmungsprobe.