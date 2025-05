Der Himmel ist für Hannah Kruse aus Dresden nicht weit weg. Seine Höhen ziehen sie fast jedes Wochenende an: "Hinauszuspringen, dort diese 60, 65 Sekunden freien Fall zu erleben. Da habe ich schon immer eine Sehnsucht danach." Auch das ist Shabbat für Hannah Kruse. Als Jüdin feiert sie den biblischen Ruhetag oft in ihrem Wohnwagen auf dem Flugplatz von Roitzschjora bei Bad Düben - und betet dort.

Am Morgen heißt es: Fertigmachen für die Fahrt in den Himmel. Seit 2001 springt sie Fallschirm und hat noch immer Respekt: "Man begibt sich ja in eine potentiell gefährliche Situation. Aber es überwiegt die Freude." Beim Fallschirmspringen ist Sicherheit oberstes Gebot: Beim Packen des Schirms, bei den Startvorbereitungen, beim Flug. Und dann heißt es: Loslassen. Hannah Kruse denkt dann auch an Gott. "Manchmal ist so ein Gebet auch auf Deutsch, wo ich dann sag: 'Ha Schem, nimm mich mit auf diesen Sprung', manchmal lade ich auch ihn ein." Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Fallschirmspringen gibt Gefühl des Getragenwerdens

Und dann geht es raus aus dem Flugzeug in den freien Fall, in 4.000 Meter Höhe. Als Physik- und Astronomie-Lehrerin an einem Dresdner Gymnasium und nach über 300 Sprüngen kennt Hannah Kruse die Gesetze, die da wirken – aber da ist noch mehr zu spüren: "Man liegt auf einem ganz weichen Kissen. Die Erde wird auf einmal so groß, es wird alles so weit, so frei, alle Alltagslast fällt von einem ab." In solchen Momenten fühle sie sich Gott oder auch dem Sinn der Schöpfung näher. Wenn sich dann der Schirm öffnet und sie trägt, ist das für Hannah Kruse ein Gefühl, das sie lange nicht hatte in ihrem Leben - und zweifelte, warum Gott dies zugelassen hat. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Im falschen Körper geboren

"Ich bin auf die Welt gekommen nicht ganz so, wie es der starre Bauplan mancher Mediziner und mancher Menschen vorsieht. Und da ist, als ich Baby war, an mir herumoperiert worden, und man hat dann eine Entscheidung getroffen, die nicht dem entsprach, was ich bin – und so musste ich leben." Als Junge wurde sie deshalb verspottet und war von Gewalt betroffen. Als Mann lebte sie im falschen Leben. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL