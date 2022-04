Weltkriegsende Torgau sagt Gedenkfeier zu Elbe Day ab

Die Stadt Torgau hat die offizielle Gedenkfeier zum 77. Jahrestag der Begegnung amerikanischer und sowjetischer Soldaten am 25. April abgesagt. Die aktuelle Lage in der Ukraine sei für eine derartige Zusammenkunft nicht passend, sagte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) MDR SACHSEN. Individuell könne an dem Tag aber Kränze am Denkmal der Begegnung niedergelegt werden, so die Oberbürgermeisterin. Außerdem lädt der Bischofskonvent am 25. April zu einem gemeinsamen Friedensgebet am Brückenpfeiler der ehemaligen Elbebrücke ein.

Vor der Coronapendemie wurden der historische Handschlag in Torgau jedes Jahr nachgestellt, so wie hier im Jahr 2016. Bildrechte: dpa