Waldbrandgefahr Feuerwehr in Arzberg: "Noch nicht wieder für Waldbrand gerüstet"

Hauptinhalt

Drei große Waldbrände wüteten im vergangenen Jahr in Sachsen. Die Regierung richtete eine Expertenkommission ein und will bis 2026 30 Millionen Euro in Maßnahmen für den Waldbrandschutz investieren. Dort, wo einer der schlimmsten Brände herrschte, im nordsächsischen Arzberg, ist die Logistik noch nicht wieder da, wo sie vor dem Brand war.