Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Nordsachsen erhalten zwei Drohnen. Die sogenannten Multicopter werden am Montagnachmittag in Torgau übergeben, dann bei den Wehren in Schkeuditz und Oschatz stationiert. Sie sollen im gesamten Kreisgebiet zum Einsatz kommen. Jens Kabisch, zweiter Beigeordneter des Landkreises, sagte MDR SACHSEN: "Die Drohnen sind für uns ein neues Einsatzmittel, welches bei den aktuellen Schwerpunkteinsätzen wie Waldbränden, Flächenbränden, Vegetationsbränden zum Einsatz kommen können und die vorhandene Einsatztechnik im Landkreis ergänzen." Einsatzkräfte erhielten aus der Luft einen besseren Überblick über den Einsatzort, hieß es. So könnten - ausgestattet mit Wärmebildkamera - Glutnester besser ausgemacht werden.