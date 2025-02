In Delitzsch im Landkreis Nordsachsen ist eine mehr als 400 Jahre alte Goldmünze entdeckt worden. Wie das sächsische Landesamt für Archäologie mitteilte, wurde sie bei Sanierungsarbeiten in einem Nebengebäude der Kirche im Stadtteil Selben gefunden. Es handelt sich um einen Golddukat aus der Zeit zwischen 1590 und 1593. Die Münze sei etwa so groß wie ein Euro, wiege rund 3,3 Gramm und sei außergewöhnlich gut erhalten.