In Nordsachsen ist am Freitagnachmittag ein Großbrand in einem Reifenlager ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Alarm Sprotta bei Doberschütz gegen 15 Uhr ausgelöst. Reichlich 100 Einsatzkräfte eilten am Nachmittag an den Brandort, um die 1.500 Quadratmeter große Halle zu löschen. Die Rettungsleitstelle Leipzig teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN kurz nach 18 Uhr mit, dass der Einsatz noch andauert.