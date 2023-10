Die wichtigste Attraktion in diesem Jahr ist ein Trog, der am 31. Oktober bis zum Rand mit Süßigkeiten gefüllt sein wird und Nebelschwaden aussprühen soll. Auch wenn es am Montag noch etwas hakte mit dem Nebel, die Süßigkeiten für die Kinder sind schon da. Bis zu 300 Euro geben Kunzes jährlich für die Erweiterung der Deko aus: "Einfach um den Leuten eine Freude zu machen", erzählten sie über ihr Gruselhaus weiter.