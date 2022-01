Den Grund für den ausbleibenden Schiffsverkehr sieht die SBO in der Corona-Pandemie. Zwar seien alle von dem Unternehmen betriebenen Häfen permanent betriebsfähig gewesen, dennoch habe die Pandemie die Lieferketten völlig verschoben, teilte die Gesellschaft auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

"Für die Schifffahrt auf der Elbe hieß das, dass es kaum Schiffstransporte im konventionellen Bereich gab, da es nicht mehr um Menge, sondern um Zeit ging", so der Hafenverband. Schließlich brauche ein Schiff fünf Tage, um von Hamburg nach Sachsen zu gelangen, während ein LKW die Strecke in acht Stunden bewältigen könne. Daher sei die Schiffahrt allgemein zurückgegangen.

In Torgau komme erschwerend hinzu, dass die Deutsche Bahn den Hafen Torgau immer noch nicht wieder in ihr Verkehrsnetz als Güterumschlagstelle aufgenommen habe, so wie es vor der Stilllegung der Fall gewesen sei.