Bei Wohnungsdurchsuchungen in Delitzsch hat die Polizei Substanzen gefunden, die den Verdacht auf Sprengstoff nahe legten. Daraufhin sind zwei Männer zunächst festgenommen worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Experten hatten am Mittwoch Stunden nach dem Fund Entwarnung gegeben. Es handelte sich demnach nicht um Sprengstoff.