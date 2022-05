"An der Jagdgenehmigung ist genau genannt, in welche Richtung geschossen werden darf, welche Schusswaffen verwendet werden dürfen, so dass keiner der Bewohner gefährdet wird", so Barth. Auch will die Verwaltung rechtzeitig darüber informieren, an welchem Tag die erste Jagd in den befriedeten Gebieten stattfindet.